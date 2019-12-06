قتيل وجرحى بانفجار عبوة ناسفة في كركوك العراقية

أصيب قتيل وعدد من الجرحى، اليوم الجمعة، بانفجار عبوة ناسفة في كركوك بالعراق.



وأعلنت القوات الأمنية العراقية، في نبأ عاجل على فضائية "سكاي نيوز"، عن التزامها بتعليمات السيستاني بحماية المتظاهرين السلميين والممتلكات.



وقال المرجعية الشيعية العليا في العراق، بزعامة علي السيستاني اليوم الجمعة، إنها ليست طرفا في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.



وأوضح علي البياتي، عضو مجلس المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان في العراق، اليوم الجمعة، أن اجمالي حصيلة الضحايا في المظاهرات الاحتجاجية التي يشهدها العراق منذ انطلاقها في الأول من أكتوبر وحتى اليوم، بلغت 460 قتيلا وأكثر من 20 ألف مصاب.

