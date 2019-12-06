البيئة تزرع 755 شجرة مثمرة بالدقهلية ضمن الحملة القومية للتشجير

قامت وزارة البيئة من خلال الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بشرق الدلتا بزراعة 755 شجرة مثمرة بالدقهلية في إطار الحملة القومية للتشجير، التي تنفذها وزارة البيئة بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات المعنية.



وأكدت وزيرة البيئة على أهمية نشر المسطحات الخضراء في تحسين نوعية البيئة والحفاظ على جودة الهواء ومواجهة آثار التغيرات المناخية.



وقام الفرع بتنفيذ عدة حملات تشجير، بالتعاون مع محافظة الدقهلية وجامعة المنصورة، حيث تمت زراعة 65 شجرة مثمرة ومتنوعة بمدرسة الثانوية الحديثة بدكرنس، ومدرسة علي مبارك الإعدادية بدكرنس ومدرسة سالم مدين للغات بأشمون الرومان، ومدرسة كفر عبدالمؤمن الابتدائية، ليصل ما تمت زراعته إلى 755 شجرة مثمرة ومتنوعة.