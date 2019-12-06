"خاص".. حماس تعلق على انطلاق مسيرات العودة اليوم

أكد حازم قاسم المتحدث الرسمي باسم حركة حماس، أن انطلاق مسيرات العودة، اليوم الجمعة، بعد توقف 3 أسابيع، هي استمرار لهذه الوسيلة النضالية ضد الاحتلال وسياسته، وفي مواجهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية.



وأضاف قاسم في تصريحات خاصة للـ"الدستور"، أن مسيرات اليوم تؤكد أن الشعب الفلسطيني يمتلك نفسًا كفاحيًا طويلًا، ولديه القدرة على المواصلة حتى تحقيق أهدافه.



وأوضح قاسم أن الجماهير مصرة على كسر الحصار عن قطاع غزة، وأنها لن تستمر مزيدًا من الوقت في ظل هذا الحصار الظالم، كما شدد قاسم على أن مسيرات اليوم، تحافظ على طابعها السلمي والشعبي.



أما عن تهديدات الاحتلال الإسرائيلي بإصابة المتظاهرين خلال المسيرات، أشار قاسم إلى أن تلك التهديدات ليست جديدة، كما أنها لا تخيف الشعب الفلسطيني، موضحًا أن القوات الإسرائيلية ترتكب الجرائم ضد المتظاهرين في كل جمعة.