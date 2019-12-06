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تقارير ومتابعات

الأرصاد تكشف موعد بداية الشتاء وسقوط الأمطار

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 12:29 م
جريدة الدستور
أريج الجيار
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قال محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد، خلال تصريحات خاصة لـ"الدستور" إن الطقس مائل للدفء على السواحل الشمالية، دافئ على القاهرة وباقى الأنحاء خلال ساعات النهار، وبارد على كل المدن ليلا، مصحوبًا بسحب باردة ومتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وشمال سيناء.

وتابع "شاهين"، أن فصل الشتاء سوف يبدأ من يوم 23 ديسمبر، وستشهد البلاد طقسًا شديد البرودة، مع احتمالية سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وسيناء.

وأردف مدير مركز التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد لـ"الدستور" أنه علي جميع المواطنين أخذ الحذر باللبس الثقيل الدافئ لعدم تعرض الجسم للبرودة للحد من أمراض الشتاء، وعلى السائقين أخذ الحذر صباحًا من الشبورة المائية ولو زادت عن الحد على السائقين التوقف الفوري لعدم الوقوع في الحوادث.

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