مهرجان مراكش يكرم الهندية بريانكا شوبرا

كرم المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، الممثلة الهندية بريانكا شوبرا خلال دورته الـ18، بعد أن حلت ضيفة على المهرجان، للمرة الثانية، حيث سبق لها المشاركة في العام 2012.



وعبرت شوبرا عقب تكريمها في ساحة مسجد الفنا، عن سعادتها بهذا التكريم، وعودتها للمشاركة ضمن فعاليات مهرجان مراكش، وقالت: "هذه ليست المرة الأولى التي أزور فيها مراكش، وفي كل مرة أعود إليها، تنتابني مشاعر جياشة".



كما أعربت شوبرا عن اعتزازها بالتكريم قائلة: "إنه لشرف كبير لي أن أحظى هذا العام بالتكريم وسط الجمهور المغربي بساحة جامع الفنا، وهو الجمهور الذي كان دائما يدعمني ويهتم بي طيلة مسيرتي الفنية ".



وخلال الحفل، تسلمت شوبرا النجمة الذهبية للمهرجان من يد الممثل المغربي عمر لطفي، الذي أشار إلى تمتع السينما الهندية بشعبية في المغرب، وتم عرض مقتطفات من أشهر أفلام بريانكا تشوبرا جوناس، بالإضافة إلى الفيلم الهندي "باجيراو ماستاني" للمخرج سانجاي ليلا بهنسالي.



يشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يكرم فيها المهرجان أحد الفنانين منذ أن بدأت الفعاليات في ساحة مفتوحة، وسط الجمهور بشكل مباشر.



يذكر أن بريانكا شوبرا ممثلة ومغنية هندية، فازت في عام 2000 في مسابقة ملكة جمال الهند، وبعد فوزها دخلت عالم السينما، وشاركت في عدة أفلام منها "قصة حب"، و"سباق ضد الزمن".