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فن

اليوم.. تنافس 3 مسرحيات من مصر ولبنان بمهرجان الإسكندرية

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 12:20 م
جريدة الدستور
حسين الجندي
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في إطار فعاليات الدورة الأولى من مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي للمعاهد والكليات المتخصصة، التى تحمل اسم الفنان جلال الشرقاوى، والتى تستمر فعالياتها حتى الثامن من ديسمبر الجارى، يستقبل مسرح مكتبة الإسكندرية الصغير والكبير ثلاث عروض من لبنان ومصر تتنافس على جوائز المهرجان.

تبدأ عروض اليوم الثالث في تمام الرابعة عصرا، بفريق كلية الفنون الجميلة بالجامعة اللبنانية بعرضها المسرحي "الديكتاتور"، من تأليف عصام محفوظ، تمثيل جوزيف عقيقي، روجيه غانم، مدير مسرح محمد فوعانى، مساعد مخرج شربل ديب، إعداد وإخراج حسن محى الدين.

بينما يشارك فريق المعهد العالى للفنون المسرحية بفرعه بالإسكندرية في تمام السابعة مساء بالعرض المسرحي "جبر الخواطر" الذى تدور أحداثه داخل حضرة ذكر صوفية، حيث يظهر صراع من أحد المشايخ القدامى على عباءة مشيخة الحضرة التى تمنح لأحد المريدين، ومن هنا يبدأ الصراع وخطة الغواية التى يدبرها الشيخ الأقدم الذى يرى أنه الأحق بالعباءة.

وتختتم عروض اليوم الثالث في التاسعة مساء بعرض قسم المسرح بكلية العلوم الإنسانية بالجامعة الأمريكية "إصابة شنيعة"، الذى تدور أحداثه حول قصة حب "دوج" و"كايلين" الماسوشية، فهما مفتونان بالدم والإصابات الشنيعة التى تشكل دائما سبب التقاءهما، فنرى في هذه الإصابات كيف تتشابك الحياة مع العاشقين في مزيج من الحب والغضب والدم والإحباط أثناء محاولتهما الحفاظ على التواصل بينهما.

يذكر أن مهرجان الإسكندرية المسرحى العربي للمعاهد والكليات المتخصصة يقام تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية، وبدعم من الهيئة العربية للمسرح، وأسسه الدكتور أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون، ويرأس تلك الدورة الدكتور علاء عبد العزيز سليمان، ونائب رئيس المهرجان الدكتورة إنجي البستاوى.

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