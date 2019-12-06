وفاة ملكة الكوميديا ستويانكا موتافوفا عن 97 عامًا

توفيت الممثلة البلغارية ستويانكا موتافوفا، إحدى أقدم ممثلات العالم عن 97 عامًا، واشتهرت موتافوفا بلقب ملكة الكوميديا البلغارية، وبدأت التمثيل في 1945 عندما لعبت دور خادمة في مسرحية "حيل سكابين" لموليير.



وذاع صيتها في بلغاريا بعدما شاركت في عدة أعمال كوميدية وبرامج ترفيهية تليفزيونية، وقامت بجولة في مسارح أمريكا الشمالية وأوروبا وهي في سن الرابعة والتسعين.



وظلت موتافوفا تمارس مهنة التمثيل حتى قبل شهور قليلة من وفاتها، وحصلت على العديد من الجوائز على مدار مشوارها الفني الطويل.



وقال رئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف، اليوم الجمعة، متحدثًا عن الممثلة الراحلة "رحلت إنسانة طيبة للغاية، كانت دائمًا أحد رموز المسرح البلغاري".



ويعتقد أن موتافوفا كانت أكبر الممثلات سنًا بعد وفاة الممثل الروسي فلاديمير زلدين في 2016 عن 101 عام.



وصرحت لرويترز في مقابلة أجريت معها قبل عامين أنها لم تندم أبدًا على قرار امتهان التمثيل.



وقالت خلال المقابلة "لو عدت لسن العشرين مجددًا لاخترت أن أكون ممثلة أيضًا".