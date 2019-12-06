عمرو عبدالجليل فى الأردن من أجل "النهاية"

سافر النجم عمرو عبدالجليل، إلى الأردن، لتصوير أحداث مسلسله الجديد "النهاية"، بالاشتراك مع النجم يوسف الشريف.



ويصور عبدالجليل، نحو أسبوعين، ليعود بعدها إلى القاهرة لاستكمال تصوير دوره في المسلسل داخل أحد اللوكيشنات الداخلية بالقاهرة للحاقه بالماراثون الرمضاني.



وأجل عبدالجليل، تصوير مشاهد مسلسله الثاني "رحيل وزهرة"، لمدة أسبوعين، بعدما صور أسبوعًا من العمل الذي يتم تصويره هذه الفترة بمشاهد النجمين محمد رياض وحنان مطاوع، حيث إنه من المرجح أن يستكمل تصويره قريبًا.



مسلسل "رحيل زهرة- جوارح الغربان" عمل صعيدى من 45 حلقة يمزج بين الخيال والأسطورة بأجواء رومانسية، ويترجم الحياة الأسرية وتشابكات العلاقات الإنسانية والأخلاقية فيها، وتغلف الرومانسية ما بين أفراد الأسرة وترابطها في إطار صعيدي ودراما تظهر الأجواء العامة والعادات والجذور التي يتمسكون بها من قيم وكرامة حتى الآن.