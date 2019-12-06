روسيا: رصد 50 انتهاكًا للهدنة في سوريا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 33 انتهاكا لوقف إطلاق النار، وقعت في محافظات إدلب بواقع 10 انتهاكات، وحلب (9 انتهاكات) واللاذقية (8) وحماة (6).



وذكر بيان لوزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن الجانب التركي في هذه اللجنة سجل 17 انتهاكًا للهدنة في محافظتي اللاذقية (9) وحماة (8).