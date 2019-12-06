السعودية وروسيا تتطلعان لزيادة خفض إمدادات النفط

تسعى السعودية وروسيا، للموافقة على زيادة تخفيضات الإنتاج من أوبك وحلفائها، اليوم الجمعة، في محاولة لتعزيز الأسعار وتفادي تخمة نفطية جديدة.



وقال وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، أمس الخميس، إن المجموعة التي تضم 20 منتجًا تدرس خفضًا إضافيًا، بواقع 500 ألف برميل يوميًا في الربع الأول من 2020 ليصل إجمالي الخفض إلى 1.7 مليون برميل يوميًا أو ما يعادل 1.7% من الطلب العالمي.



وتضخ أوبك، ومنتجون متحالفون معها، ما يُطلق عليه اسم أوبك، ما يزيد على 40% من النفط العالمي، كما تجتمع أوبك، اليوم الجمعة، مع التركيز على كيفية توزيع التخفيضات الإضافية.



وقال محللون من جيفريز: "البيان الذي سيعقب الاجتماع بشأن أهداف الإنتاج ومدتها سيكون مهمًا لاستكشاف السعر".



ويتوقع مراقبون، لأوبك، أن تمدد مجموعة أوبك التخفيضات حتى يونيو 2020 على الأقل، لكن روسيا غير العضو في المنظمة تعارض الخطوة.