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أول رد من أصالة وطارق العريان على خبر انفصالهما (فيديو)

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 12:11 م
جريدة الدستور
ياسمين عباس
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تداول رواد موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو يرصد أول تعليق من الفنانة السورية أصالة، وزوجها المخرج طارق العريان، على الشائعات التي طالتهما خلال الفترة الماضية حول خبر انفصالهما.

وظهرت "أصالة" رفقة زوجها المخرج طارق العريان، داخل عيادة ابنتها "شام الذهبي"، وقالت "أصالة" خلال الفيديو: "بناخد فيتامي عشان نستحمل اللي لا يحتمل"، لترد ابنتها "شام" قائلة: "بالظبط".

يذكر أن الإعلامي تامر أمين، أعلن خلال الأيام الماضية، عن خبر انفصال الفنانة السورية أصالة نصري عن زوجها المخرج المصري طارق العريان، مشيرًا إلى أن الأزمة التي تمر بها حاليا، وهي انفصالها عن زوجها، كانت سببا رئيسيا في بكائها على مسرح موسم الرياض.

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