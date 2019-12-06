توقعات بزيادة إنتاج روسيا من مكثفات الغاز عن 34 مليون طن

قال مسئول بوزارة الطاقة الروسية، للصحفيين، اليوم الجمعة، إنه من المتوقع أن يتجاوز إنتاج روسيا من مكثفات الغاز أكثر من 34 مليون طن.



وتشارك روسيا، في اتفاق إمدادات النفط العالمي بين أوبك ودول من خارج المنظمة، لكنها ترغب في استثناء إنتاج مكثفات الغاز من إحصاءاتها الكلية الخاصة بالسوائل حين يتعلق الأمر بحصة موسكو بموجب الاتفاق.



وقال وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، أمس الخميس، إن أوبك اتفقت على السماح لكامل مجموعة أوبك الأوسع نطاقًا باستثناء المكثفات من حسابات إنتاج النفط، مثلما تفعل أوبك بأرقامها الخاصة.



والمكثفات هي نوع خفيف عالي القيمة من الخام يتم استخلاصه كمنتج ثانوي خلال إنتاج الغاز.