بعد انتشاره في مدرسة بقنا.. أعراض وأسباب الإصابة بـ"الجدري"

تلقت منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء، شكوى مواطن أوضح فيها إصابة 100 من التلاميذ بمدرسة الزرقة الابتدائية مركز أبوتشت محافظة قنا بالالتهاب السحائي الفيروسي والجدري، وعلى الفور أفادت وزارة الصحة أنه تم تشكيل لجنة من إدارة أبوتشت، وتم التوجه إلى المدرسة المذكورة وتبين وجود 15 حالة جدري كاذب و٧ حالات جدري، وقد تم وصف العلاج لهم ومنحهم إجازة 10 أيام ومعاودة المرور على المدرسة بعد أيام وتبين عدم وجود أي حالات أخرى.



وفي السطور التالية، ترصد "الدستور" أعراض مرض الجدري، وفقًا لما جاء في موقع "health" المهتم بالشئون الصحية.



- الجدري هو مرض تلوثي معدٍ يسببه فيروس يدعى "فيروس الجدري" (فاريولا - Variola virus).



- مرض الجدري هو مرض فتاك، لدرجة أنه إذا تأكد ظهور مرض الجدري فمن المهم جدًا عدم الاقتراب من الأشخاص المصابين بالفيروس.



- إذا مكث شخص ما بالقرب من شخص مصاب بمرض الجدري، فيتوجب عليه التوجه للحصول على لقاح ضد مرض الجدري. وإذا بدأت أعراض مرض الجدري بالظهور، يجب التوجه لتلقي العلاج الطبي على الفور.



"أعراض الجدري"

من أبرز أعراض مرض الجدري: الشعور العام بمرض الجدري، التعب والهزال، مصحوبًا بارتفاع حاد جدًا في درجة حرارة الجسم، ثم يظهر بعدها طفح شديد على الجلد.



تبدأ الأعراض بالظهور، بشكل عام، بعد 12 يومًا من الإصابة بالفيروس.



من بين أعراض الجدري الأولية: ارتفاع حاد في درجة حرارة الجسم، شعور بالتعب، أوجاع في الظهر والرأس.



يمر، عادة، 12 يومًا، تقريبًا، منذ لحظة الإصابة بالعدوى وحتى ظهور الأعراض الأولية. وبعد يومين - 3 أيام من الشعور العام بمرض الجدري، يبدأ بالظهور طفح جلدي ذو بقع مسطحة حمراء اللون.



يبدأ الطفح الجلدي بالظهور، إجمالًا، على الوجه وعلى المنطقة العليا من الذراعين، ثم ينتشر بعد ذلك في كل أنحاء الجسم، وبعد نحو أسبوعين - ثلاثة أسابيع، تصبح البقع المسطحة ذات اللون الأحمر أكثر صلابة تعلوها قبيبات ممتلئة بالقيح، ثم تكتسي كل قبيبة بقشرة الجرح، وتزول هذه الجلبات، عادة، بعد 3 - 4 أسابيع منذ لحظة ظهور الطفح، مخلفة وراءها ندوبًا.





أسباب وأساليب الوقاية من المرض



مرض الجدري هو مرض معدٍ ينتقل المرض من شخص إلى آخر عن طريق السعال، العطس أو التنفس، كما عن طريق ملامسة الجلبات أو إفرازات الجروح، وقد ينتقل مرض الجدري، أيضًا، عن طريق ملامسة الأغراض الشخصية، أو أغطية السرير، التابعة لشخص مصاب بمرض الجدري.



ينتشر مرض الجدري بسهولة فائقة خلال الأسبوع الأول من ظهور الطفح، وعند تكوّن الجلبات، يقل احتمال نقل العدوى، لكن الشخص المصاب بمرض الجدري يكون قادرًا على نشر الفيروس منذ لحظة ظهور الطفح وحتى لحظة تساقط الجلبات.



في حال وقوع حادث معين، يقوم خلاله شخص ما بإطلاق كمية صغيرة من فيروسات مرض الجدري في الهواء، يحتمل أن تنتشر الفيروسات لتصيب مجموعة كبيرة جدًا من الناس، فهذا الفيروس يتمتع بقدرة على البقاء على قيد الحياة والإصابة بالعدوى لفترة تمتد من 6 ساعات حتى 24 ساعة، تبعًا لحالة الطقس. ومن هنا، يتوجب على الذين أصيبوا بالفيروس أن يبقوا بعيدين عن الأشخاص الآخرين، منعًا لانتشار الفيروس أكثر.



قد يخلط البعض، خطأ، بين مرض الجدري وبين حالة حادة من مرض الحُماق "جدري الماء"، لكن الفيروسين المسببين لهذين المرضين يختلفان عن بعضهما البعض، جذريًا.