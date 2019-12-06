قسد: ما حدث بالقرب من حقل العمر النفطي تدريبات عسكرية

نفت قوات سوريا الديمقراطية قسد، اليوم الجمعة، وقوع هجوم على قاعدة أميركية قرب حقل العمر النفطي.



وأكدت قسد أن ما حدث قرب حقل العمر النفطي في دير الزور تدريبات عسكرية مع أميركا.



وذكرت وكالة "سانا" السورية، اليوم الجمعة، أن مجهولين هاجموا القاعدة الأمريكية غير الشرعية، بحقل العمر النفطي بريف دير الزور الشمالي الشرقي.



وأوضحت الوكالة أن الهجوم جاء تزامنا مع وصول رتل من شاحنات تحمل معدات عسكرية ولوجستية، مشيرة إلى أن القوات الأمريكية ترد على الهجوم بقصف مدفعي وقنابل مضيئة.