"تكريم الإسلام للمرأة" ندوة لمناهضة العنف في مطروح

عقدت وحدة تكافؤ الفرص بمحافظة مطروح، ندوة بقرية رأس الحكمة بعنوان تكريم الإسلام للمرأة بقاعة كلية التمريض جامعة مطروح، بحضور رضا عطا الله رئيس القرية، وعدد من سيدات القرية وأعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض، وطالبات الكلية، تحت رعاية اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح.



جاءت الندوة في إطار نشر التوعية الصحيحة بحقوق المرأة ضمن فعاليات معًا لمناهضة العنف ضد المرأة، والتي بدأت في 25 نوفمبر وتستمر لمدة 16 يوما.



وقالت ميرفت شرف مدير وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة، إنه تم إلقاء كلمة لممثل مديرية الأوقاف بمطروح، عن تكريم الإسلام للمرأة، كما تحدث عميد كلية التمريض عن خطورة العنف ضد المرأة وتأثيره السلبي على المجتمع.



الجدير بالذكر أن وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة، هي إدارة مستحدثة منذ عام تحت إشراف وزارة التنمية المحلية كآلية وطنية في إطار سياسة وزارة التنمية المحلية بتحقيق المساواة والتكافؤ في الفرص، خاصة تأهيل المرأة للمشاركة في خطوات التنمية مع الحصول على المناصب والوظائف القيادية والحفاظ على حقوقها القانونية والشرعية، تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة والمساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات في المجتمع.