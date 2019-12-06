شهود حريق جراج بولاق: "النيران اشتعلت بشكل مفاجئ"

استمعت نيابة جنوب الجيزة، إلى أقوال الشهود في الحريق الذي نشب داخل جراج سيارات بمنطقة بولاق الدكرور، حيث أكدوا أن النيران اشتعلت داخل المكان بشكل مفاجئ، والتهمت عددًا من السيارات.



وانتدبت النيابة المعمل الجنائي لجمع الأدلة الجنائية من موقع الحريق، وفحصها وكتابة تقرير وافٍ عنها، لبيان أسباب الحريق، وأشارت التحريات الأولية، إلى أن الحريق حدث بسبب ماس كهربائي.



وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل جراج سيارات بمنطقة بولاق الدكرور، ودفعت إدارة الحماية المدنية 4 سيارات إطفاء، وفرضت كردونا أمنيا، وتمت السيطرة على الحريق.