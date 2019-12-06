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مستشفى العجمي المركزي تستقبل 136 حالة خلال افتتاحها التجريبي

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 11:09 ص
جريدة الدستور
أحمد عاشور
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صرحت الدكتورة ميرفت السيد، مدير مستشفى العجمي المركزي، أن المستشفى استقبلت 136 حالة خلال ما يقرب من الأسبوع، بالعيادات الخارجية المختلفة للمستشفى، عن طريق نظام الإحالة، وذلك خلال افتتاحها التجريبي.

وأوضحت أنه تم عمل pilot study لمنظومة التأمين الصحى الشامل بالإسكندرية من بداية شهر نوفمبر، وذلك من خلال تطبيق نظام الإحالة بمستشفى العجمي المركزي، طبقا للتوزيع الجغرافي للحالات عن طريق 2 مستوى.

المستوى الأول: هو تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية، وتتضمن الكشف والعلاج بثلاث وحدات صحية وهي وحدة الذراع البحري كيلو 21 ومركز طبي وادي القمر والوحدة البحرية.

المستوى الثاني: تحويل الحالة المرضية من الثلاث وحدات للمستشفى للعلاج والإقامة بالمستشفى، وتشمل العلاج السريري داخل الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفيات وإجراء العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخرى.

وأوضحت أنه تم الكشف بالعيادات الخارجية للمستشفى على 116 حالة باطنة و4 حالات جراحة و1 أنف وأذن و5 حالات عظام.. وتم حجز 3 حالات بقسم الجراحة و14 حالة بقسم الباطنة.

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