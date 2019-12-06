ارتفاع أسهم أوروبا اليوم

ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم الجمعة، في الوقت الذي أسهمت فيه تصريحات للرئيس الأمريكي

دونالد ترامب بأن المحادثات التجارية مع الصين تسير على ما يرام في إشاعة بعض الهدوء في الأسواق في أسبوع مضطرب.



وارتفع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.3%، فيما قادت البنوك وشركات التكنولوجيا والتجزئة المكاسب.



وعززت أنشطة دمج واستحواذ قطاع شركات التأمين بعد أن قالت فينكس جروب هولدينجز: إنها ستشتري وحدة التأمين البريطانية التابعة لسويس ري في صفقة نقد وأسهم بقيمة 3.2 مليار جنيه استرليني (4.1

مليار دولار).



وارتفعت أسهم سويس ري إيه.جي 2.8 %، بينما زادت أسهم فينكس جروب 1.6%.



وعلى الرغم من المكاسب اليوم، يتجه المؤشر ستوكس 600 لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي في شهرين بعد أن أدت أنباء متضاربة بشأن التجارة ومؤشرات اقتصادية ضعيفة من منطقة اليورو إلى جلسة تداول متقلبة.



وأظهرت بيانات جديدة أن الإنتاج الصناعي الألماني تراجع على غير المتوقع في أكتوبر، مما أحيا مخاوف بشأن توقعات النمو الاقتصادي لبرلين.