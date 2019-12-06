الوزراء ينفي زيادة أسعار تذاكر القطارات

تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول اعتزام الحكومة زيادة أسعار تذاكر القطارات مع بداية يناير 2020، وقد تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة النقل، التي نفت تلك الأنباء.



وأكدت وزارة النقل أنه لا صحة لزيادة أسعار تذاكر القطارات مع بداية يناير 2020، وأن أسعار التذاكر الحالية كما هي تمامًا دون إقرار أية زيادات عليها، وذلك تيسيرًا على المواطنين وعدم تحميلهم أي أعباء إضافية، مُوضحةً أنه تم الاعتماد على بدائل جديدة لتعظيم الاستفادة من موارد هيئة السكة الحديد لاستكمال خطة تطوير مرفق السكة الحديد دون المساس بأسعار التذاكر.



ويتم حاليًا الاستفادة من الإمكانات المتاحة، والاستمرار في تفعيل مبادرة التصدي لظاهرة الركوب دون تذكرة، وتعظيم الاستفادة من الاستثمار الإعلاني على خطوط السكة الحديد، لتعظيم موارد هيئة السكة الحديد، واستكمال خطة تطوير مرفق السكة الحديد دون المساس بأسعار التذاكر، وذلك في إطار حرص الدولة على التخفيف عن كاهل المواطنين، وتحسين الخدمة المقدمة لهم.



وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة عند نشر أي أخبار أو معلومات منعًا لإثارة البلبلة بين جمهور المسافرين من الركاب، خاصةً في هيئة السكة الحديد، وفي حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الدخول على الموقع الرسمي للوزارة (mot.gov.eg).



كما أُثير في بعض صفحات التواصل الاجتماعي إنشاء اتحاد تجاريين جديد بديلًا عن نقابة التجاريين، وقد تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع نقابة التجاريين، التي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق للمنشور المتداول بشأن إنشاء أي اتحاد بديل لنقابة التجاريين.



وشددت على أن النقابة هي الجهة الرسمية الوحيدة المنوط بها تحديث البيانات أو تحصيل الاشتراكات من التجاريين، مُشيرةً إلى أنها اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذا الكيان الوهمي، وتُهيب النقابة بالتجاريين عدم الانسياق وراء تلك الكيانات الوهمية التي تستهدف النصب وتحصيل الأموال، مع ضرورة الإبلاغ الفوري عن هذه الكيانات سواء مقراتها أو صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.



وفي سياق متصل، فإن النقابة بدأت منذ أول نوفمبر الماضي في تحصيل اشتراكات الأعضاء، بالإضافة إلى غرامات التأخير المقررة وفق قانون النقابة، كما تم البدء في شطب عضوية الأعضاء المستحق عليهم اشتراكات أكثر من 5 سنوات، اعتبارا من الأول من ديسمبر الجاري، وذلك تمهيدا لتنقية جداول العضوية.



ومن المقرر أن يتم إجراء انتخابات النقابة في فبراير 2020، حيث تم تشكيل لجنة لإعداد تعديلات اللائحة الداخلية للنقابة، والتي بموجبها يمكن إجراء الانتخابات، على كافة المستويات "العامة، الفرعيات، الشُعب"، وسيتم إرسال التعديلات لوزير المالية بصفته المُشرف على أعمال نقابة التجاريين، لإقرارها، والدعوة لإجراء الانتخابات.



وفي النهاية، تهيب النقابة بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الكيانات والصفحات الوهمية التي تستهدف النصب وتحصيل الأموال، مع ضرورة الإبلاغ الفوري عن تلك الكيانات لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.