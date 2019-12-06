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مصر

الوزراء يرد على شائعة إغلاق ورش الرخام فى "شق الثعبان"

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 10:56 ص
جريدة الدستور
محمد إبراهيم
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تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول إغلاق جميع ورش الرخام بمنطقة "شق الثعبان" وتشريد أصحابها لصالح مستثمرين أجانب.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع محافظة القاهرة، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإغلاق جميع ورش الرخام بمنطقة "شق الثعبان" وتشريد أصحابها لصالح مستثمرين أجانب، مُوضحةً أنه يتم حاليًا تقنين أوضاع الورش والمصانع الموجودة بمنطقة "شق الثعبان" لصناعة الرخام والجرانيت، وذلك تزامنًا مع خطة تطوير المنطقة وتحويلها إلى منطقة صناعية عالمية، بهدف زيادة فرص تصدير المنتج المصري، دون إلحاق أي أضرار بأصحاب الورش.

وفي السياق ذاته، تقوم المحافظة بتقنين أوضاع المصانع والورش الموجودة بمنطقة "شق الثعبان" بهدف إدخالها في منظومة الاقتصاد الرسمي، والتي تضم أكثر من 2800 مصنع وورشة، حيث تم منح مهلة لتلقي طلبات تقنين وضع اليد بمنطقة "شق الثعبان" حتى 31 ديسمبر الجاري، يأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة بتطوير المنطقة، وتحويلها إلى منطقة صناعية متخصصة في مجال صناعة الرخام والجرانيت، بالتوازي مع تطوير عدد من المدن الصناعية الأخرى، مثل مدينة "الروبيكي" لصناعة الجلود، ومدينة "دمياط الجديدة" لصناعة الأثاث، وذلك من خلال الاستعانة بالخبرات العالمية؛ لتوفير أحدث الآلات والماكينات لأصحاب شركات الرخام بالمنطقة، وتوفير فرص عمل جديدة.

كما تقوم المحافظة بتطوير "المنطقة الصناعية للرخام والجرانيت"، وتوفير عدد من الخدمات بها؛ بهدف المساهمة فى زيادة الإنتاج والاستثمارات، وتعظيم موارد الدولة، وخلق فرص عمل جديدة، وتذليل كل المعوقات التي قد تواجه المستثمرين بالمنطقة، وتحسين البيئة التحتية والمرافق، وقد شملت أعمال التطوير إنشاء طريق موصل للطريق الدائري الإقليمي لخدمة المنطقة الصناعية، ومدرسة ومعهد لتخريج عمالة فنية مدربة، وإنشاء منطقة لوجستية تشمل مكاتب للشحن والتفريغ ومنطقة المعارض، ونقطة إسعاف وإطفاء وقسم شرطة، وكذلك إقامة مصانع لتدوير المخلفات الصناعية للاستفادة منها، وفقًا لأحدث التقنيات حفاظًا على البيئة.

وفي النهاية، ناشدت المحافظة وسائل الإعلام المختلفة، ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالجهاز للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وفي حال وجود أي استفسارات يمكن الرجوع للموقع الرسمي للمحافظة (www.cairo.gov.eg).

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