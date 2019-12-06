نفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي، عن زيادة أسعار الأرز بالمجمعات الاستهلاكية، مُؤكدةً على عدم وجود أي زيادة سواء المعروض بالمجمعات الاستهلاكية أو محال البقالة التموينية أو فروع "جمعيتي" المنتشرة في باقي المحافظات.



وأفادت الوزارة، باستقرار أسعار الأرز الذي يتراوح سعر الكيلو في المجمعات الاستهلاكية ما بين 7 إلى 8 جنيهات، بالإضافة إلى تخفيضه ببطاقات التموين، مُشددةً على أن مخزون مصر الاستراتيجي من الأرز كافي وآمن.



وفي إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين، خفضت أسعار 4 سلع على بطاقات التموين بنسب تتراوح من 10% إلى 12% اعتبارًا من أول شهر ديسمبر الجاري، ليصل سعر كيلو السكر ببطاقات التموين إلى 8.5 جنيه بدلًا من 9.5 جنيه، وسعر عبوة زيت طعام خليط إلى 17 بدلا من 19 جنيها، وسعر كيلو الأرز إلى 8 جنيهات بدلا من 9 جنيهات، وسعر كيلو الدقيق المُعبأ إلى 6.50 جنيه بدلًا من 6،75.



وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة عند نشر أي أخبار أو معلومات لا تستند إلى أي حقائق، والتي قد تؤدي إلى إثارة بلبلة الرأي العام، وغضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يمكن الاتصال على رقم بوابة الشكاوى الحكومية "16528".



