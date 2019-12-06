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انطلاق المنتدى العاشر للشباب العربي الأفريقي بالأقصر 21 ديسمبر

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 10:53 ص
جريدة الدستور
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تستضيف مدينتا أسوان والأقصر أعمال منتدى الشباب العربي الأفريقي العاشر، والذي يعقد 21 ديسمبر الجاري تحت عنوان "التعاون العربي الأفريقي الشبابي"، برئاسة الدكتور ممدوح رشوان، وبمشاركة 31 دولة والعديد من الهيئات والمؤسسات المتخصصة، وأكثر من 300 شاب وفتاة بمختلف الدول العربية والأفريقية برعاية مجلس وزراء الشباب العرب ووزارات الشباب والرياضة المصرية والسياحة والثقافة والري.

وصرح الدكتور ممدوح رشوان، رئيس المنتدى والأمين العام للاتحاد العربي للشباب والبيئة، أن المنتدى العاشر للشباب العربي الأفريقي، ينطلق بمدينة الأقصر 21 ديسمبر الجاري، ويختتم بمدينة أسوان 26 من نفس الشهر، حيث سيشهد جلسات عامة وورش عمل علاوة على دورات تدريبية حول هذه القضايا، فضلًا عن حملات للتوعية للشباب، كما سيتم انطلاق ماراثون ودورة رياضية خلال فترة المنتدى مع تنظيم برنامج سياحي للوفود الشبابية لزيارة المواقع الأثرية والمعالم السياحية.

وأوضح رشوان أن المنتدى سيقام تحت مظلة جامعة الدول العربية، ليشكل منبرًا إقليميًا لاستعراض وتبادل الخبرات بين الشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يتناول المنتدى 4 قضايا رئيسية هي التراث وحوار الثقافات، مع تمكين الشباب والمرأة، بجانب قضايا الشباب مثل البطالة والهجرة غير الشرعية والإرهاب الإلكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأيضا قضايا المياه وترشيد الاستهلاك.

وأكد رشوان أن الاتحاد انتهى من كافة الاستعدادات اللوجستية بالتعاون مع كافة الهيئات المشاركة، مشيرا إلى أن المنتدى فرصة جيدة لمشاركة الشباب والتفاعل معهم من خلال الدورات التدريبية وعرض وجهات نظرهم ما يؤكد على حرص الاتحاد لإعطاء الفرص للشباب للتعبير عن آرائهم حول التحديات التي تواجههم وهناك مفاجئات للشباب المتميز في المنتدى كي يمثل الاتحاد في الأنشطة العربية والدولية كممثلين عن الاتحاد.

وأوضح رشوان أن هناك متخصصين من الخبراء سوف يعقدون حلقات نقاشية وموائد مستديرة للشباب، بجانب مشاركة الشباب بشكل عملي مع المواطنين في تركيب عدادات مياه لبعض القرى في محافظة أسوان في ضوء المبادرة التي يرعاها الاتحاد وتنفذها شركة المياه من خلال تنسيق الجهود لتحويل ورش العمل لخطة عمل على أرض الواقع، مثمنا الدور الحيوي للدولة المصرية لتوفير كافة أوجه الدعم لإنجاح المنتدى بالإضافة لجهود الجامعة العربية ورعايتها للمنتدى.

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