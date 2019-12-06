إغلاق ميناء سفاجا البحرى لسوء الأحوال الجوية

أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، عن إغلاق ميناء سفاجا البحرى بمحافظة البحر الأحمر في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحا، نظرا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح التى تتراوح ما بين 32-34 عقدة شمالية غربية، وارتفاع الأموج ما بين 2-3 أمتار والضغط 1018 درجة، مضيفة أن حالة البحر مضطربة جدا مما تسبب في إيقاف كافة الأنشطة البحرية وذلك على كافة الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.



وأصدر اللواء بحري رضا إسماعيل، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، تعليمات صارمة لمديري الموانئ باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لسلامة الملاحة البحرية وتفعيل غرف العمليات بالموانئ لمواجهة المخاطر المحتملة ومنع الأنشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.