السبت.. تشغيل خط ملاحي بين شرم الشيخ والغردقة

أكدت هيئة موانئ البحر الأحمر، أنه سيتم تشغيل خط ملاحى بين الغردقة وشرم الشيخ لخدمة حركة السياحة، ابتداء من غد السبت، حيث تم إنهاء كافة الإجراءات والتنسيقات مع الجهات المعنية.



وأضافت الهيئة، فى بيان اليوم، أن المركب السياحى نفرتيتى التابع لشركة الجسر العربى للملاحة ستقوم بأولى رحلاتها غدًا، حيث تم الاتفاق بين الهيئة وشركة الجسر العربى للملاحة التابع لمصر والأردن والعراق على تشغيل مراكبها على هذا الخط، لخدمة ونقل السياح بين شرم الشيخ والغردقة.

