150 مليون جنيه لتطوير السد العالي وخزان أسوان

قال المهندس حسين جلال، رئيس الهيئة المصرية العامة للسد العالي وخزان أسوان بوزارة الموارد المائية والرى، إنه تم تنفيذ عدة مشروعات ضمن أعمال الخطة الاستثمارية بتكلفة حوالي 150 مليون جنيه، تضمنت إعادة تأهيل خزان أسوان القديم، ورفع خطوط المياه العكرة المارة بجسم مساطيح السد العالي، وكذلك فتح والتجهيز لقفل السد الترابي بفم قناة مفيض توشكى، بالإضافة إلى دراسة تطبيق وإرساء أمان السد العالي والمنشآت الملحقة به وتنفيذ المرحلة الأولى من ضمن المراحل الأربعة.



وأوضح رئيس الهيئة، اليوم الجمعة، أنه تم تنفيذ دراسة الحالة الإنشائية لقنطرة مفيض السد العالي وتطوير منظومة الحقن وملحقاتها بالسد العالي،وأيضا تطوير منظومة التهوية والإنارة داخل الأنفاق وممرات التفتيش بالسد العالي، بالإضافة إلى معالجة مواسير تفريغ الهواء لـ 10 وحدات بالأنفاق من الأول وحتى السادس لمحطة كهرباء السد العالي.



وأشار جلال إلى استكمال منظومة التأمين الفني للسد العالي وخزان أسوان، إضافة إلى تطوير منطقة رمز الصداقة المصرية السوفيتية ومنصة المشاهدة على جسم السد العالي مع إنتاج خرائط رقمية لأملاك الهيئة، وأيضًا إحلال وتجديد مرافق ومعدات طوارئ ومعدات نهرية وسائل نقل وانتقال، إلى جانب تطوير متحف النيل بأسوان وإنشاء مركز ثقافي إفريقي، وتوريد أجهزة حديثة لأعمال الرصد ومركز بحوث الزلازل.