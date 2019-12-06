نظر دعوى إلزام البرلمان بالاعتراف بإبادة تركيا للأرمن.. غدًا

تنظر محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدائرة الأولى برئاسة المستشار حسن شلال، غدًا السبت، في الدعوى المقامة من طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، والمقيدة تحت رقم 5697 لسنة 74 قضائية، والتي طالب فيها مجلس النواب المصري بإصدار قرار بالاعتراف بعمليات الإبادة الجماعية والمذابح والتهجير القسري، التي ارتكبتها تركيا ضد الأرمن خلال عامي 1915 و1916 وإدانة هذه المذابح.



ونص محمود في دعواه، أن المبادئ الأخلاقية والإنسانية التي ترتكز عليها الدولة المصرية، ومؤسساتها، والدور الريادي والإقليمي التى تتمتع به، يحتم على مجلس النواب إصدار قرار الاعتراف بعمليات الإبادة الجماعية والتهجير القسري التي ارتكبتها تركيا ضد الأرمن، خلال الحرب العالمية الأولى ونتج عنها سقوط ما يزيد عن مليون ونصف من الأرمن ما بين شباب ونساء وشيوخ وأطفال في مذبحة هى الأبشع تاريخيا.



وأضاف صاحب الدعوى أن اعتراف مصر بارتكاب المذابح يفتح الباب أمام دول المنطقة لتقديم الاعتراف المماثل، مشيرًا إلى أن العديد من الدول الأوروبية والمنظمات الدولية اعترفت بتلك الجرائم، وعمليات الاضطهاد والتشريد التي مارستها تركيا ضد الأرمن العزل، متابعًا أن إقرار مصر بهذا الأمر يمكن من خلاله محاكمة تركيا دوليًا.



وأكد محمود في دعواه، أن مصر كانت فى مقدمة الدول التي استضافت الذين فروا من هذه المذابح، وكانت أعدادهم تقدر بالآلاف، وأنهم عاشوا في مصر، يتمتعون بكافة حقوقهم، انطلاقًا من مبادئ مصر الإنسانية والأخلاقية.



وطالب محمود في ختام الدعوى، بإصدار حكم في الشق المستعجل من الدعوى، وهو أن يصدر مجلس النواب قرارًا عاجلا بالاعتراف بهذه المذابح، مشيرًا إلى أن تركيا ما زالت تمارس حروب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في وقتنا الحالي ضد المدنيين العزل.