"المرور": تفعيل دور خدمة الإغاثة المرورية بالطرق

أمر اللواء علاء متولي، مدير الإدارة العامة للمرور، بتفعيل دور خدمة الإغاثة المرورية، وذلك عن طريق تزويد وتكثيف سيارات الإغاثة على الطرق، والمحاور التابعة للإدارة.



وأكد مدير إدارة المرور، أن ذلك يهدف بالدرجة الأولى إلى إرشاد ومعاونة المواطنين من مستخدمي هذه الطرق، والذين يتعرضون إلى حوادث أو مشكلات بسبب أعطال سياراتهم، والعمل على توفير جميع السبل المتاحة، من سحب السيارات المعطلة، والعمل على إيجاد من يقوم بإصلاحها في أقرب محطة خدمة، على مدى 24 ساعة ومن خلال الاتصال بغرفة عمليات الإدارة العامة للمرور عن طريق الأرقام التالية:

(01221110000 24021233).