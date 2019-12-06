تعرف على برنامج التأمين على المحلات التجارية من السرقة

ترصد "الدستور" في التقرير التالي خطوات التأمين على المحلات التجارية حيث يعد برنامج تأمين أصحاب المحلات التجارية تغطية شاملة لجميع أنواع المحلات التجارية باستثناء بعض الأنشطة المحددة في وثيقة التأمين.



وتتضمن التغطية بموجب الوثيقة تغطيات قياسية ضد الحريق والصواعق، والسرقة بالإضافة إلى إمكانية التعويض عن إيجار وحدة بديلة في حالة تعرض المحل التجاري لأضرار أو خسائر.



وتتحدد قيمة تغطية البرنامج أو مبلغ التأمين على أساس القيمة الفعلية للمحل التجاري المؤمن عليه ومحتوياته، أو على أساس قيمة الاستبدال بجديد للممتلكات المؤمنة، وأيا كان الأساس الذي يتم اختياره، يجب أن يكون كافيًا لتغطية القيمة الإجمالية للمحل التجاري المؤمن عليه عند وقوع الخسارة.