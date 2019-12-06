بـ"ولاعة".. طفل يشعل حريقًا هائلًا في منزل أسرته

شب حريق هائل في شقة بالدور الثاني، في منطقة وكايل بيع الخضراوات، بمنطقة سعدون داخل مركز بلبيس، وأسفر عن التهام محتويات الشقة، وإصابة أصحابها باختناقات وحروق بسيطة.



وكان اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية قد تلقى إخطارًا من مركز شرطة بلبيس، يفيد بحدوث الواقعة، وتبين أن الشقة ملك لـمجدي محمد عطية علي، وأن ابنه الصغير "محمد"، كان استيقظ في الثانية صباحًا، واستغل نوم أسرته؛ فأخذ ولاعة السجائر الخاصة بوالده، وظل يلعب بها حتى أحرق الشقة، واستيقظ الجميع عندما أحاطت النيران بهم.



وفقًا لمحضر الشرطة والدفاع المدني، فقد انتقلت على الفور سيارة للدفاع المدني لمكان الواقعة، واستمرت محاولات السيطرة على النيران، ومنع وصولها لمحلات بيع الخضراوات الملاصقة للعقار، وعددها خمس محلات، واستمرت العملية لما يزيد علي ساعتين.