وزير الأوقاف يصل الدقهلية لافتتاح مسجد الرحمة

وصل وزير الأوقاف لمبنى ديوان عام محافظة الدقهلية في بداية زيارته للمحافظة.



وكان في استقباله محافظ الدقهلية، والمقدم تامر العوضي المستشار العسكري، وسعد الفرماوي السكرتير العام، والشيخ طه زيادة وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، والشيخ صبري عبادة وكيل وزارة الأوقاف بالغربية، ومحمد عقل وخالد حماد ومكرم رضوان وفوزي فتى أعضاء مجلس النواب، وقيادات الأوقاف.



وحرص وزير الأوقاف في أول زيارة له للدقهلية عقب تولى المحافظ الجديد على إهدائه مصحف شريف ومجموعة من الكتب الدينية القيمة، داعيا له بالتوفيق في إدارة زمام المحافظة.



فيا قام المحافظ بإهداء الوزير درع المحافظة، معبرا عن سعادته الشديدة أن تكون أول زيارة لمسئول قيادي للمحافظة عقب توليه وزير الأوقاف، معلنا تبركه بتلك الزيارة الكريمة.



ومن المقرر أن يفتتح الوزير والمحافظ مسجد الرحمة بكفر بدواي القديم، مسقط رأس وزير النقل والمواصلات.