مدير المرور يتفقد الطرق السريعة لتأمين رحلات المواطنين

تفقد اللواء علاء متولي، مدير الإدارة العامة للمرور، الخدمات الأمنية على الطرق السريعة والتي تربط بين المحافظات، وجرى مراقبة حركة الطرق البعيدة عن طريق كاميرات المراقبة.



ونبه مدير الإدارة على تحقيق أقصى معدلات السيولة المرورية، وأمر بتشديد الرقابة على الحافلات التي تقل الطلاب إلى المدارس والجامعات، ووضع الرادارات على الطرق المؤدية للإقليمي.



ونشرت الإدارة العامة، القوات الأمنية المزودة بالسيارات ذات الدفع الرباعي بالطرق، للحفاظ على أمن وأمان الطريق، وتم نشر السيارات الحديثة المزودة بكاميرات لمراقبة الحركة المرورية وضبط السيارات والمخالفات، بالتنسيق مع غرفة عمليات الإدارة.