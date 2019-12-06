وزير الزراعة يفتتح المزرعة المشتركة مع أوغندا

أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور عزالدين أبوستيت، عن افتتاح المزرعة المشتركة مع أوغندا، اليوم الجمعة، بحضور السفير محمد طارق سلام، سفير مصر في أوغندا، وبعض القيادات والوزراء الأوغنديين، منهم وزير الداخلية ووزير الزراعة ووزيرة الثروة الحيوانية، بالإضافة إلى رئيس جهاز المخابرات العامة والخدمة الوطنية الأوغندي.



وقال أبوستيت، إن المزرعة المشتركة مع أوغندا على مساحة 500 هكتار، حيث تم توقيع مذكرة التفاهم مع جهاز الخدمة الوطنية الأوغندي في سبتمبر 2018، لإنشاء مزرعة للإنتاج الحيواني في إقليم كاتونجا بغرض نقل التكنولوجيا المصرية في مجال التسمين والتغذية للإنتاج الحيوانى والنهوض بمواصفات التصدير للماشية الأوغندية حتى تطابق المواصفات القياسية الدولية والاستفادة من الخبرة المصرية في هذا المجال.



وأضاف أبوستيت، أنه سيتم زراعة جميع أصناف المحاصيل الحقلية والأعلاف المصرية كمرحلة أولى، وأن هذه هي المزراعة التاسعة التى أنشأتها مصر في إفريقيا.



يذكر أن وزير الزراعة خلال زيارته الأخيرة للجزائر، كان قد وقع مذكرة تفاهم لإنشاء المزرعة العاشرة في وهران، وإنشاء 21 مزرعة مصرية في إفريقيا خلال المرحلة القادمة، من أجل نقل الخبرة الزراعية المصرية للدول الإفريقية الشقيقة طبقا لتوجيهات القيادة السياسية.