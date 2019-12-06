"إجراء المسببات على الأسباب" خطبة الجمعة بالإسماعيلية اليوم

أكد الشيخ مجدي بدران، وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، أنه أصدر تعليمات لجميع أئمة المحافظة بتناول موضوع "من سنن الله تعالى الكونية إجراء المسببات على الأسباب"، خلال خطبة الجمعة اليوم.



وأضاف "بدران" أن الأئمة سيتناولون الحديث كتب الأسباب على كل شيء فلا تستقيم الحياة دون عمل وأخذ بأسباب النجاح، ودون أخذ الإنسان بتلك الأسباب لن يستطيع إنجاز شيء من الأشياء، فالإنسان عليه العمل ثم يترك كل شيء على الله تعالى.



فرب العزة، سبحانه وتعالى، هو الذي يعطي كل إنسان القوة على الأخذ بالأسباب، وهو الذي يوفقه لتحقيقها، ولكن لابد وأن يجعل المسلم كل أعماله وأخذه بالأسباب خالصة لوجه الله حتى يحصل على الثواب في الدنيا والآخرة، فالأخذ بالأسباب دون إخلاص لله سيحقق الغرض ولكن صاحبه ليس له عند الله أجر، بينما من يأخذ بالأسباب ويخلصها لله تعالى فهو الرابح في الدنيا والآخرة.



وشدد وكيل أوقاف الإسماعيلية على جميع الأئمة بضرورة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها، مع الالتزام بضوابط الوقت ما بين 15 و20 دقيقة كحد أقصى، لافتًا إلى أنه يثق في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي.



وأوضح أنه سيحيل أي خطيب لا يلتزم بمحتوى الخطبة المحددة من الوزارة للتحقيق الفوري.