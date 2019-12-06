رئيس قطاع النيل: تحصيل 107 مليون جنيه مستحقات مقابل الانتفاع

قال المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والري، إنه تم تحصيل مستحقات الدولة عن مقابل الانتفاع بنهر النيل ومنافعه بما قيمته ١٠٧ مليون جنيه فى طفرة غير مسبوقة، وذلك خلال الفترة من أول يوليو من العام الجارى وحتى نهاية نوفمبر الماضى، بزيادة تقارب ٨٠ مليون جنيه عن قيمة متحصلات ذات الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة تجاوزت ٣٣٠%، وبنسبة تحصيل يومي تقارب المليون جنيه.



وأوضح رئيس القطاع، أنه يتم مواصلة حملات الإزالة المكثفة لإزالة التعديات بكافة محافظات الجمهورية التي تطل على نهر النيل، مشيرًا إلى إزالة 2487 حالة تعدي فى ذات الفترة السابقة، ليسجل القطاع إزالة أكثر من 50 ألف حالة تعدي علي مجري نهر النيل منذ إنطلاق الحملة في يناير 2015 بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة وأجهزة المحافظات للوصول لنيل بلا تعديات.