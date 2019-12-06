تعرّف على حالة الطقس اليوم (فيديو)

وأوضح "شاهين"، أن هناك فرص سقوط أمطار على شمال سيناء والسواحل الشمالية غير مؤثرة على الأنشطة اليومية، لافتًا إلى أن هناك استقرار في حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط.

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، إن طقس اليوم الجمعة مائل للدفء خلال ساعات النهار على جميع انحاء الجمهورية، وتنخفض درجات الحرارة بصورة كبيرة خلال فترة الليل، مشيرًا إلى أن درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية.وأضاف "شاهين"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على الفضائية الأولى المصرية، أن هناك شبورة مائية كثيفة خاصة على الطرق القريبة من المسطحات المائية والمزروعات، ولكن تتلاشى سريعًا عقب سطوع الشمس.