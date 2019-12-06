الري: 48 مليون جنيه لتطهير مجرى نهر النيل

واصلت وزارة الموارد المائية والرى، تنفيذ عدة مشروعات واستكمال أخرى ضمن خطة أعمال العام الجديد في إطار الحفاظ علي نهر النيل وحماية جوانبه من النحر والتآكل والعمل على تطوير واجهات نهر النيل، بالإضافة إلى مواجهة كافة التعديات على المجرى المائي للنهر وجسوره على امتداد أكثر من ١٥٠٠ كيلو مترا من أسوان إلى البحر المتوسط.



وقال المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والري، إن القطاع نفذ خلال النصف الأول من العام المالي الحالي عدة أعمال لصيانة وتطهير نهر النيل من الحشائش وورد النيل بقيمة 28 مليون جنيه، مشيرًا إلى إستكمال مشروع تكريك مجري نهر النيل حول جزيرة الوراق بتكلفة إجمالية تبلغ 20 مليون جنيه، بالاضافة إلى تنفيذ أعمال حماية لجوانب نهر النيل لمواجهة التعديات والتلوث.



وأوضح رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل، اليوم الجمعة،إنه يتم حاليًا استكمال أعمال تطوير وتجميل واجهات نهر النيل، حيث تم تنفيذ عمليتي تطوير كورنيش النيل بدشنا وقوص بقيمة مليون ونصف المليون جنيه ممولة من أجهزة محافظة قنا،لخلق مظهر جمالى ومتنفس للمواطنين والحفاظ على جوانب نهر النيل.