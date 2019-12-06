ارتفاع أسهم اليابان مع ترقب المستثمرين

أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع اليوم الجمعة، بعد يوم من موافقة الحكومة على حزمة تحفيز قيمتها 26 تريليون ين (239.32 مليار دولار) لدعم النمو، مع تحول الأنظار إلى بيانات الوظائف الأمريكية المقرر صدروها في وقت لاحق من اليوم.



وارتفع المؤشر نيكي 0.23 بالمئة ليغلق عند 23354.40 نقطة إذ تلقى الدعم من مكاسب في القطاعين الصناعي والمالي.



وزاد المؤشر القياسي 0.26% هذا الأسبوع محققا مكاسب للأسبوع الثاني، ومن المتوقع أن تدفع حزمة التحفيز الناتج المحلي الإجمالي للارتفاع 1.4% خلال السنة المالية 2021 وتأتي في الوقت الذي

تتطلع فيه اليابان، كغيرها من الاقتصادات الكبرى، لإنعاش النمو عبر الإنفاق في الوقت الذي تنفد فيه سريعا خيارات البنوك المركزية للسياسة النقدية.



وارتفع 126 سهما على المؤشر نيكي مقابل 89 سهما متراجعا اليوم، وتضمنت قائمة أكبر الأسهم الرابحة، إذ ارتفع سهمها 5.81%، تلتها أدفانتست لصناعة معدات اختبار أشباه الموصلات التي صعدت 3.44% وكوبي ستيل التي ربح سهمها 3.23%.



وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.11% إلى 1713.36 نقطة.