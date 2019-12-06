السيطرة على حريقين بالنزهة والدقي

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من إخماد حريق داخل شقة سكنية تابعة لدائرة قسم النزهة، وانتقلت سيارات الإطفاء وسيطرت على النيران المشتعلة بالمكان دون وقوع إصابات، فيما سيطروا على حريق داخل شقة سكنية فى منطقة الدقى دون إصابات.



وكانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغين يفيدان بنشوب حريق فى شقتين بمنطقتي النزهة والدقي، ودفعت بثلاث سيارات إطفاء لكل جهة، كما فرضت كردونا أمنيا لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات.



