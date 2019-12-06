مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار أثناء محاولة سرقة بفلوريدا

قال مكتب التحقيقات الاتحادي والشرطة في وقت متأخر أمس الخميس، إن 4 أشخاص قتلوا في تبادل

لإطلاق نار بعد سرقة شاحنة تابعة لشركة يونايتد بارسل سيرفس ومحاولة سرقة متجر حلي في ضاحية بميامي.



وذكرت الشرطة أن اثنين من اللصوص وسائق الشاحنة وأحد المارة قتلوا.



وبدأ الحادث بمحاولة سرقة متجر حلي في ضاحية كورال جابلس في ميامي في حي ميركل مايل التجاري.



وقالت الشرطة، إن مالك المتجر تصدى للصوص بسلاح مضيفة أن عاملة في المتجر تعرضت لإصابة طفيفة بشظية رصاصة.



وبعد محاولة السرقة الفاشلة استولى اللصوص على شاحنة تابعة ليونايتد بارسل سيرفس واحتجزوا السائق تحت تهديد السلاح مما دفع الشرطة لمطاردتهم التي انتهت بتبادل إطلاق نار في ميرامار على بعد نحو 32 كيلومترا شمالي ميامي.



وقال جورج بيرو من مكتب التحقيقات الاتحادي، إن تبادل إطلاق النار بدأ بعدما علقت الشاحنة وسط زحام المرور على طريق 75 السريع مضيفا أن اللصين قتلا بالرصاص.