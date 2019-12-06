مقتل 10 من الشرطة الأفغانية في اشتباك مع طالبان

أفادت مصادر أمنية أفغانية اليوم الجمعة، بمقتل 10 من عناصر الشرطة خلال اشتباك مع مسلحي حركة طالبان في مديرية "إمام صاحب" بإقليم "قندوز" الواقع شمال شرق البلاد.



وأضافت المصادر - لقناة (طلوع نيوز) الأفغانية - أن الاشتباك الذي وقع مساء أمس الخميس، أسفر أيضا عن مصرع ثلاثة عناصر من طالبان.



وقال عضو مجلس إقليم "قندوز" خالد الدين حكيمي إن الاشتباك وقع إثر هجوم شنه مسلحو طالبان على نقطتي تفتيش في قريتي "جوي بيغوم" و"قيرغيز" بمنطقة "إمام صاحب"، مشيرا إلى أن حصيلة الضحايا جراء الاشتباك مرشح للزيادة.