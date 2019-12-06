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سياسي

انطلاق مؤتمر التنمية الشاملة بالشرقية اليوم

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 08:49 ص
محافظة الشرقية
محافظة الشرقية
محمد الشريف
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تنطلق فعاليات مؤتمر التنمية الشاملة بمحافظة الشرقية، اليوم الجمعة، بحضور مساعد وزير التموين للمشروعات ولفيف من كبار رجال الدولة والفنانين والإعلاميين، بمركز فاقوس قرية العزازي بالكرايمة على أن تبدأ فعاليات المؤتمر عقب صلاة الجمعة مباشرة، ذلك في إطار توجهات الدولة والقيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بالشباب والأسر الأولي احتياجا والرعاية.

وسيتم الإعلان خلال المؤتمر عن طرح بعض المشروعات من بينها تقديم مشروعات صغيرة للأسر الأكثر احتياجا مدعمة بمليون جنيه كمنحة من وزارة التضامن الاجتماعي، وقوافل طبية وصيدلة وزراعية من المركز القومي للبحوث بها أفضل الأساتذة، تجهيز عرائس وانشاء هايبر ماركت بمركز فاقوس؛ لتوفير فرص عمل للشباب ودراسة إقامة عشرة مصانع بمركز فاقوس للإنتاج من أجل التصدير

وتقرر أيضًا أن تبدأ القافلة الطبية البشرية عملها ابتداء من 10 صباحا، وتضم التخصصات التالية "تخصص النساء والتوليد، تخصص أطفال، تخصص الباطنة"، كذلك تم بدء توزيع على المرضى ابتداء من الساعة 10 صباحا.

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