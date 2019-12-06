3 تطبيقات تستنزف بطارية آيفون بقوّة

يثير قلق مستخدم الهواتف الذكية هو عمر البطارية، خصوصًا إذا لم يتوفر له مكانٌ لشحنها، ولهذا فإن مستخدمي "آيفون" من ضمن الذين يعانون من استنزاف البطاريّة، وثمّة تطبيقات تساهم في ذلك، وهي على النحو التالي:



"الفيس بوك"

يستهلك فيسبوك الكثير من شحن البطارية، حيث تكمن المشكلة في عمله باستمرار في الخلفية، وتحديث خلاصة الأخبار باستمرار، ومزامنة جهات الاتصال تلقائيًا.



ويمكن الحد من استهلاكه للبطارية عن طريق إيقاف تشغيل جميع الإشعارات الداخلية من داخل التطبيق.



"واتساب"

كشفت بعض التقارير خلال شهر نوفمبر الماضي أن تطبيق واتساب يستنزف البطارية بشكل أسرع على هواتف آيفون، كما أبلغ عدد من المستخدمين عن هذه المشكلة عبر منصات التواصل الاجتماعي.



"ماسنجير الفيس بوك"

يستنزف تطبيق مسنجر البطارية بسرعة بسبب طريقة عمله التي تشبه تطبيق فيسبوك، حيث يعمل في الخلفية ويعمل على مزامنة جهات الاتصال والإشعارات.



ويمكن حل هذه المشكلة من خلال عدم تثبيت فيسبوك ماسنجر على الهاتف وإرسال الرسائل عبر إصدار سطح المكتب من تطبيق "فيسبوك"، كما يوجد إصدار من تطبيق ماسنجر للهواتف أقل استهلاكًا للبطارية ويدعى Messenger Lite.