انطلاق مبادرة "الحد من انتشار العدوى بالفيروسات الكبدية" في الأقصر

انطلقت في محافظة الأقصر، اليوم الجمعة، فعاليات مبادرة "الحد من انتشار العدوى بالفيروسات الكبدية" داخل صالونات الحلاقة ومراكز التجميل والنوادي الصحية.



وتستهدف المبادرة القضاء على بؤر العدوى داخل صالونات الحلاقة ومراكز التجميل والنوادي الصحية.



وأوضحت د.سها حسين مدير إدارة الثقافة الصحية، أن الإدارة بالتعاون مع أجهزة وزارة التنمية المحلية وفريق التثقيف الصحي بالمديرية وإداراتها المختلفة، نظمت خلال الفترة الماضية عدة ورش عمل بالتعاون بين المثقفين الصحيين وأصحاب صالونات الحلاقة ومراكز التجميل بالمناطق التالية (مدينة اسنا-العديسات -الطود-أرمنت -القرنة- الزينية) لتفعيل إجراءات الوقاية والحد من انتشار الفيروسات الكبدية وتنفيذ إجراءات مكافحة العدوى لمنع أى إصابات جديدة بين المواطنين.



وقام المثقفين التابعين لصحة الأقصر بالتعاون مع محافظة الأقصر بعمل التثقيف الصحي وتوزيع بوسترات وملصقات التوعية على الصالونات ومراكز التجميل.



وأطلقت وزارة الصحة المبادرة في 2112019 ومن المقرر استمرارها حتى 25 ديسمبر الحالى.



ومن ناحيته، أشار الدكتور عبد الجواد وكيل صحة الأقصر، أن هذه المبادرة تأتي ضمن فاعليات استكمال مبادرة ١٠٠ مليون صحه لمصر خالية من فيروس سي، وأن وزارة الصحة من المقرر لها أن تستمر في متابعة أهداف المبادرة لمدة عامين قادمين إلى حين التأكد من حماية جميع المواطنين من انتشار العدوى نهائيًا بالأماكن المذكورة.