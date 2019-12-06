تجديد حبس عصابة سرقت مجوهرات من شقة صاحب شركة بـ15 مايو

جدد قاضي المعارضات بجنوب القاهرة حبس شخصين 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجري معهما لاتهامهما بسرقة مجوهرات وأجهزة من شقة صاحب شركة بـ15 مايو.



وكانت نجحت الأطواف الأمنية بالقاهرة فى ضبط لصين سرقا مجوهرات وأجهزة من شقة صاحب شركة بـ15 مايو.



وأثناء مرور ضابط بوحدة مباحث قسم شرطة 15 مايو بمنطقة مجاورات المرحلة الثانية ـ دائرة القسم تمكن من ضبط عاطلين وبحوزتهما حقيبة بداخلها مشغولات ذهبية عبارة عن ( 9 دلاية، 2 حلق، أنسيال، 4 مشبك "رابطة عنق") وهاتف محمول وكاميرا ديجيتال وساعة يد وماكينة حلاقة كهربائية وعتلة حديدية.



واعترفا بسرقة المضبوطات من داخل مسكن صاحب شركة للخدمات الجمركية بأسلوب " كسر الباب " باستخدام الأداة المضبوطة بحوزتهما، وأقر الأول بحيازته للسلاح الأبيض بقصد الدفاع.