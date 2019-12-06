سقوط 47 متهما من تجار المخدرات بالجيزة

شنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بإشراف اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة، عدة حملات أمنية مكبرة لضبط الجريمة بشتى صورها، والمسجلين جنائيا والعناصر الخطرة من محرزي الأسلحة والمواد المخدرة والمتاجرين فيها.



وشاركت في الحملة قيادات وضباط مديرية أمن الجيزة، ومدير وضباط شرطة المرافق بالاشتراك مع الإدارات العامة للمباحث والمرور وقوات الأمن.



وأسفرت الحملات التي تم شنها بدوائر أقسام القطاع، بقيادة اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن ضبط 49 متهما من بينهم 47 اتجار و2 تعاطي بحوزتهم 1380 جرام حشيش – 5722 أقراص – 1650 جرام إستروكس – 79 جرام هيروين – 690 جرام بانجو – 360 جرام شادو – 100 جرام بودر – 12 عبوة قطرة ريفوتريل المخدر.



وتحرر محضر لكل واقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.