موعد مباراة الأهلى والهلال السودانى والقنوات الناقلة

يدخل النادي الأهلي، اليوم الجمعة، مواجهة صعبة، أمام الهلال السوداني، في الجولة الثانية من مباريات دوري المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، في واحدة من أقوى وأهم مباريات الفريق خلال الفترة المقبلة.



ويدخل النادي الأهلي المباراة وليس أمام بديل عن تحقيق الفوز؛ لمصالحة جماهيره بعد الهزيمة من النجم الساحلي التونسي في الجولة الأولى من دوري أبطال أفريقيا، وحصد 3 نقاط تكون البداية للفريق في تحقيق النجمة التاسعة هذا الموسم، بعدما وصل لنهائي دوري أبطال أفريقيا مرتين في آخر ثلاثة أعوام وفشل في التتويج باللقب.



موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني اليوم

وتقام مباراة الأهلي والهلال السوداني مساء اليوم الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.



القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال في دوري أبطال إفريقيا

وتأكد إذاعة مباراة الأهلي والهلال عبر قنوات "بي إن سبورت hd1"، بجانب قناة "تايم سبورت" الأرضية و"الثانية المصرية" الأرضية أيضًا.