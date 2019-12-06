تجديد حبس عصابة سرقة بازار المعادى 15 يومًا على ذمة التحقيق

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس 3 أشخاص 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم لاتهامهم بسرقة ١٢٠ ألف جنيه من صاحب بازار سياحي بالمعادي.



وكان تبلغ لقسم شرطة المعادي من صاحب بازار سياحي قرر باكتشافه كسر باب المخزن الملحق بالبازار، وسرقة مبلغ مالي ١٢٠ ألف جنيه، و١١ حظاظه جلد من داخل المخزن ملكه، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.



وبإجراء التحريات وجمع المعلومات التي أشرف عليها اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، ومن خلال فحص العاملين السابقين والحاليين بالمخزن محل الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة أمكن التوصل إلي أن وراء ارتكابها ٣ عمال بذات المحل، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطهم.



واعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "الضغط على الباب"، وأقروا بأنه نظرا لطبيعة عملهم بالمخزن وعلمهم باحتفاظ مالكه بمبالغ مالية بداخله خططوا لارتكاب الواقعة.



وفي سبيل ذلك قاموا بغلق المحل عقب انتهاء العمل وانصرافهم، وعادوا في وقت لاحق مرة أخرى وقاموا بالاستيلاء علي المضبوطات وفروا هاربين، تم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها، وأضافوا بإنفاقهم مبلغ مالي 1000 جنيه علي متطلباتهم الشخصية.