تعرف على موضوع خطبة الجمعة اليوم

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية عن موضوع خطبة الجمعة اليوم، والذي سيكون بعنوان "من سنن الله تعالى الكونية إجراء المسببات على الأسباب".



وأكدت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى، واثقة في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي، مع استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.



ومن المقرر أن تنطلق القافلة الدعوية العشرون المشتركة لعلماء الأزهر والأوقاف من مقر ديوان عام وزارة الأوقاف اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة صباحًا إلى القاهرة الجديدة، وذلك في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين الوزارة والأزهر الشريف، برعاية الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.