تفاصيل الحفل الأول لـ"حماقى" بموسم الرياض

كشف المطرب محمد حماقي عن موعد حفله الأول ضمن فعاليات موسم الرياض في المملكة العربية السعودية.ونشر "حماقي"، عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بوستر الحفل الخاص به، معلقًا عليه بالقول: "استنوني في الرياض يوم الخميس 12 ديسمبر".يذكر أن آخر أعمال محمد حماقي هو ألبوم غنائي بعنوان "كل يوم من دا" من إنتاج شركة نجوم ريكوردز وتم طرحه في العام الجاري.