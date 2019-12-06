مصرع 11 شخصًا وإصابة العشرات فى انفجار للغاز بإيران

نقلت وكالة مهر شبه الرسمية عن مسؤول بخدمات الطوارئ قوله إن 11 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب عشرات آخرون فى انفجار للغاز بإقليم كردستان غرب إيران الخميس.



وقالت مهر "قُتل 11 شخصا على الأقل وكان بينهم للأسف 5 أطفال عندما وقع انفجار للغاز ليلا بقاعة زفاف بمدينة سقز". وأضافت أن عشرات آخرين أصيبوا عندما حاولوا النجاة بأنفسهم.



وأشارت الوكالة إلى أنه تم إرسال فرق الإنقاذ وعربات الإسعاف إلى موقع الحادث.



